صور| "دون بطانة" مايا دياب ترتدي "فستان رانيا يوسف"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شاركت الفنانة مايا دياب جمهورها بصورة جديدة لها ظهرت فيه بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا شفاف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
ولاحظ عدد من متابعيها أن الفستان يشبه الفستان، الذي ارتدته رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، والذي أثار جدلا كبير وقتها، وتعرضت لهجوم حاد وصل إلى تقديم بلاغات للنائب العام.
وانهالت التعليقات على الصورة، وكتب أحدهم: "رجعتي فستان رانيا تاني"، كما أبدى عدد من المتابعين إعجابهم بأناقتها في الفستان.
يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرا كليب أغنيتها "يابا يابا"، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
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