بعد أدائها فريضة الحج.. تكريم أمل حجازي في السعودية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على تكريم من إحدى الجهات السعودية، وحرصت على مشاركة محبيها فرحتها بهذا التكريم.

أمل التي أدت فريضة الحج هذا العام نشرت مقطع فيديو، استعرضت فيه الدرع التكريمي، مع هدية عبارة عن نسخة من القرآن الكريم داخل صندوق يحمل صورتها، وشكرت كل الشعب السعودي قائلة: «معودين على كرم أهل السعودية»، معربة عن سعادتها بهذه الهدية.

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من ناحية أخرى، طرحت أمل منذ عودتها للفن في اعقاب اعلان اعتزالها الغناء العاطفي، أنشودتين بمناسبة المولد النبوي، “السلام عليك ياسيد الخلق” عام 2017، و”يوم مولدك محمد …طلع البدر علينا” والتي وتعاونت فيها المؤلف مصطفى حسن، الحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي حسام الصعبي.

في رمضان الماضي، طرحت أمل أنشودة «الله أكبر» من كلمات وموسيقى مصطفى شكري، وتوزيع حسام الصعبي، وذلك بعد أغنية «حجابك تاج» التي حققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام صعبي، والكليب من إخراج محمد دايخ.