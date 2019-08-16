شاهد.. وصلة رقص لـ مريم حسين في حفل العيد!

كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 03:51 مساءً - حرصت الفنانة مريم حسين على نشر مقاطع من سهرة العيد التي حضرتها، للفنانة نانسي عجرم والفنان العراقي سيف نبيل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد اطلت مريم حسين بجمبسوت ذهبي براق مع وضع حزام حول الخصر، وحتى تكمل إطلالتها عادت مجدداً للوك الأشقر بارتداء الباروكة ذات الشعر الأصفر.

وظهرت مريم حسين وهي ترقص بحماس شديد على صوت سيف نبيل وقد تفاعل الجمهور مع مقاطع رقص مريم حسين في سهرة العيد، حيث تغزل البعض بجمالها بالشعر الأشقر والإطلالة البراقة التي اعتمادها.