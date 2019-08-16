شاهد.. سخرية من اطلالة جو رعد في السعودية

كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 03:51 مساءً - نشر الفنان اللبناني جو رعد صورة من اطلالته في احدى الحفلات التي احياها في السعودية مؤخرا.

وقد علق جو رعد على الصورة قائلا: “كان عيد مميز قضيته بين اهلي واحبابي في السعودية انشا الله كون قدمتلكم الفرح متل ما فرحتوني بحسن ضيافتكم وكرمكم

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