وفاة المونتير الشاب إسلام فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: رحل عن عالمنا صباح اليوم، المونتير الشاب إسلام فتحي. وأعلن الفنان عمرو عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، خبر وفاة صديقه اليوم، وطالب جمهوره بالدعاء. إسلام فتحي عمل مونتير في الجزء الثاني والثالث من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة".

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