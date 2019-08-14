تراند اليوم : "ميا خليفة": هذه أصعب مشاهدي الإباحية على الإطلاق...

قالت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، ميا خليفة، إن أكثر مشهد في أعمالها إثارة للجدل هو ذلك المشهد الذي تمارس فيه الجنس وهي ترتدي الحجاب.

وأضافت خلال مقابلة مع صديقتها ميجان أبوت: "نُشر (المشهد) على الفور، وكان كالنار في الهشيم. أرسل تنظيم الدولة الإسلامية تهديدات بالقتل، وأرسلوا لي صورة لموقع شقتي على خريطة من تطبيق جوجل".

وتابعت: "قضيت أسبوعين في فندق من فرط الخوف".

وتتلقى ميا، التي يتابع صفحتها على تطبيق "انستجرام" 17 مليون متابع، رسائل تهديد.

وقالت: "لا يهمني شيء على الإطلاق، أشياء يقول الناس إنها لا تؤذيني. أقول دائمًا (حسنًا، لكن هل أنتم تنظيم الدولة الإسلامية؟ هل ستقتولونني؟ لا، استمر".

واكتُشفت الممثلة في ميامي بالولايات المتحدة عام 2014، وقدمت أول فيلم إباحي لها في أكتوبر من نفس العام.

وقالت إنها لم تكن تعتزم أن يعرف شخص ذلك، وأضافت أنها كانت ترى ذلك "سرها الصغير القذر".

وأصبحت بحلول شهر ديسمبر صاحبة المركز الأول على موقع "بورن هب".

وقالت الفتاة، البالغة من العمر 26 عامًا، إن شركات إنتاج الأفلام الإباحية "توقع النساء بشكل قانوني كي يوقعن على العقود عندما يكن في حالة ضعف".

كانت ميا قد قضت ثلاثة أشهر فقط في العمل في صناعة الأفلام الإباحية قبل اعتزالها في عام 2015، لكنها لا تزال نجمة تحتل مركزًا متقدمًا على قائمة موقع "بورن هب".

وقالت "ميا" إنها "غير راضية بعد عن ماضيها".

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ودأبت ميا على تجنب الحديث عن حياتها المهنية في مجال الإباحية، لكنها تقول إنها "مستعدة للكشف عن كل لحظة من ماضيها تدور بشأنها تساؤلات"، مشيرة إلى أنها لو تمكنت من ذلك، فلا يمكن أن تُستغل هذه اللحظات ضدها.

أعمال ميا هي من أكثر نجوم الإباحية مشاهدة على الإطلاق، وتقول إن هذا لا يمكن ترجمته بالضرورة إلى مكسب مالي.

وتضيف أنها ربحت نحو 12 ألف دولار خلال فترة أداء أدوراها، و"لم تر سنتا واحدا مرة أخرى بعد ذلك".

ولا يزال ينشط موقع على الإنترنت يحمل اسمها، وتقول إنها لا تملكه ولا تستفيد منه.

وتقول: "كل ما أردته خلال السنوات الماضية هو تغيير اسم الموقع المستمد من إسمي مباشرة".

وتحدثت الممثلة، اللبنانية، المولد عن صعوبة المضي قدما بعد العمل في مجال الإباحية، واكتشفت ذلك عندما حاولت ممارسة مهنة في مجال الرياضة.

وقالت: "أصابني ذلك بالضيق لاسيما عندما ترفض الشركات ولا ترغب في التعامل معي بسبب الماضي، كما كنت أعتقد أنني لن أجد رجلاً مثل خطيبي".

وكانت ميا قد أعلنت خطبتها من روبرت ساندبرج في وقت سابق العام الجاري.

وقالت: "إنه يقدّر في الواقع كل شيء فعلته في وقت تعني فيه الإباحية الكثير".