نشر الفنان الكويتي حسين المهدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة البحرينية زينب العسكري وابنتها حيث تعد هذه هي المرة الأولى لظهور الفتاة الصغيرة أمام الجمهور من خلال وسائل الاعلام أو السوشيال ميديا.
وظهر المهدي وهو يمزح مع ابنة زينب العسكري حيث طلب خطبتها بطريقة طريفة قائلاً: “وين أمها أريد خطبتها “بطريقة مازحة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور لها .. شاهد: الزين ابنة الفنانة زينب العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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