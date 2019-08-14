كيم كاردشيان مع كايلي جينر بصورة مثيرة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 03:49 صباحاً - حصدت صورة نشرتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تجمعها بشقيقتها الصغرى كايلي جينر، احتفالا بعيد ميلادها الـ22، إعجاب 3 ملايين متابع . وظهرت كيم كارداشيان التي تبلغ من العمر 38 عاما مع كايلي جينر في الصورة من جلسة تصوير لصالح أحدث خطوط مستحضرات التجميل التي يتعاونان فيهما. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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