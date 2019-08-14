بالفيديو: بعد عرضه الزواج من حليمة بولند.. أمين يدافع عن الدكتورة خلود

وصف الموديل الأردني أمين، منتقدين زوجته الفاشينيستا الكويتية الدكتور خلود، بأنهم ” جبناء ” ، ويبحثون عن الشهرة.

وقال في مقطع فيديو له، إنه ” لا يمرّ أسبوع إلا وتتعرض الدكتورة خلود، لشائعة من خلال جريدة أو مجلة ” ، مؤكدًا أن هذا الأمر يزيدها متابعين.

يذكر أن المحامي بشار النصار، كان قد تقدّم بشكوى ضد الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، على خلفية بيعها حبوب التخسيس، ومزاولة الصيدلة دون ترخيص.

وتعرّضت الدكتور خلود، إلى موجة هجوم حاد خلال الفترة الماضية؛ حيث اتهمها الجمهور بأنها تروج لمنتجات مضرة بالصحة.