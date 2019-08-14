وصف الموديل الأردني أمين، منتقدين زوجته الفاشينيستا الكويتية الدكتور خلود، بأنهم ” جبناء ” ، ويبحثون عن الشهرة.
وقال في مقطع فيديو له، إنه ” لا يمرّ أسبوع إلا وتتعرض الدكتورة خلود، لشائعة من خلال جريدة أو مجلة ” ، مؤكدًا أن هذا الأمر يزيدها متابعين.
يذكر أن المحامي بشار النصار، كان قد تقدّم بشكوى ضد الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، على خلفية بيعها حبوب التخسيس، ومزاولة الصيدلة دون ترخيص.
وتعرّضت الدكتور خلود، إلى موجة هجوم حاد خلال الفترة الماضية؛ حيث اتهمها الجمهور بأنها تروج لمنتجات مضرة بالصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد عرضه الزواج من حليمة بولند.. أمين يدافع عن الدكتورة خلود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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