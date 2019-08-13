رانيا يوسف تثير الجدل بصور جريئة تفيض أنوثة

متابعة بتجـــــــــرد: مرّة جديدة، يرتبط إسم الممثلة المصريّة رانيا يوسف بإثارة الجدل في مصر بسبب جلسة تصوير جديدة خضعت لها وودّعت فيها موسم الصيف قبل إستئناف نشاطها الفنّي.
في التفاصيل، فقد تفاوت وصف روّاد الإنترنت لرانيا يوسف في أحدث صورها بين من إعتبرها تفيض أنوثة ومن إتّهمها بالجرأة والوضعيات المثيرة.
وسرعان ما تحوّل إسم رانيا يوسف إلى الهاشتاغ الأكثر تداولاً في مصر على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك بعد دقائق قليلة من الكشف عن الصور بعدسة المصور محمود عاشور.
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