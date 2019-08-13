بريانكا شوبرا... منافقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:34 صباحاً - في موقف لا تحسد عليه ، تعرضت النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا لموقف محرج إذ اتهمتها إحدى السيدات بأنها "منافقة".



وفي التفاصيل أن بريانكا كانت تشارك في مؤتمر في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس، حين تعرضت لانتقادت من إحدى الحاضرات بسبب آرائها السياسية، متهمة اياها بالنفاق بسبب تغريدة لها أشادت خلالها بالغارات العسكرية الهندية فى باكستان.

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وقالت السيدة وتدعى عايشة ماليك موجهة حديثها لبريانكا: "من الصعب سماعك تتحدثين عن الإنسانية، وأنت تشجعين الحرب بين باكستان والهند".



وعند محاولة رجال الأمن فى المؤتمر سحب الميكروفون من السيدة، ردت بريانكا عليها، قائلة: "لدى العديد من الأصدقاء من باكستان وأنا من الهند.. الحرب ليست شيئًا مغرمة به ولكني وطنية، لذا فأنا آسفة إذا آذيت مشاعر الناس الذين يحبونني".



وهذه ليست المرة الاولى التي تتتعرض فيها بريانكا لموقف مماثل إذ سبق وقام مجموعة من النشطاء بتقديم عريضة على الإنترنت، تطالب بإقالة نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra من منصب سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، وذلك بعد نشرها نفس التغريدة على حسابها الخاص في تويتر.

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وتتضمن التغريدة إشادة بريانكا بالقوات الهندية على هامش الأزمة العسكرية والسياسية المتصاعدة من البلدين المتجاورين، ما أغضب مجموعة من النشطاء الذين ينتمون إلى باكستان، فقدموا العريضة مطالبين بإقالة بريانكا.



وتقول العريضة: "الحرب بين قوتين نوويتين لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الدمار والموت. وبصفتها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، كان من المفترض أن تبقى بريانكا شوبرا محايدة وسلمية، ولكنها تغرد لصالح القوات المسلحة الهندية، بعد أن غزت المجال الجوي الباكستاني، غير ذلك، فهي لا تستحق هذا اللقب بعد الآن، ولديها حاليًّا بضعة آلاف من التوقيعات."