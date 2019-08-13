أحمد عز يقع فريسة لزينة وشقيقتها.. تفاصيل المشاجرة الساخنة في الساحل الشمالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حدثت مشادة واشتباك بالأيدي بين الفنان المصري أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

وقال الفنان في بلاغه أمام نيابة العلمين ببرج العرب، إنه كان متواجدًا بمكان عام، عندما فوجئ بشقيقة الفنانة زينة تتوجه ناحيته وتعتدي عليه، وصفعته على وجهه.

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وكشف المحضر الذي حمل رقم 1952 عام 2019 ما جاء على لسان الفنان وشهود اصطحبهم معه بأنه كان يجلس بمكان عام بقرية مراسي عندما فوجئ بشقيقة زينة تعتدي عليه بالسباب والقذف والضرب.

وأيدت أقوال الشهود ما قاله عز، حيث قال إنه تلقى صفعة من شقيقة الفنانة، وفض عز أن ينتهى الموضوع لشكل ودي وصمم على وصول القضية للنيابة.

وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب.

يُذكر أن هناك نزاع قضائي مستمر بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة منذ حوالي 6 أعوام بسبب توأم زينة، والذي نسبتهم المحكمة لاحمد عز، وانتصرت زينة على الفنان في أكثر من جولة قضائية.