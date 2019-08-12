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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تصدر هاشتاج "مدام رانيا"، قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر"، بعد خضوع الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير "محمود عاشور".
وظهرت "رانيا"، في الصور بإطلالة جريئة أثارت الجدل بين متابعيها، إذ ارتدت فستانًا باللون الـ"موف"، به فتحات أظهرت ساقيها بالكامل، فضلًا عن وجود فتحة بمنطقة البطن، وتركت شعرها منسدل على الظهر، واعتمدت على "مكياج" هادئ. .
وتنوعت تعليقات المغردون في الهاشتاج، كالتالي: "وبعدين بقى في مدام رانيا"
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إطلالة رانيا يوسف الجديدة.. هاشتاج "مدام رانيا" يتصدر "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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