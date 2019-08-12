رانيا يوسف بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عاشور، ظهرت من خلالها بإطلالة جذابة، أثارت الجدل بين متابعيها.

ونشرت "رانيا" الصور عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت في الصور التي انتشرت على نطاق واسع، وهي ترتدي فستانًا "موف"، وشعرها منسدل على الظهر، واعتمدت على "مكياج" هادئ.

وتنوعت تعليقات جمهور رانيا حول الصور وجرأتها.

وشاركت رانيا يوسف في بطولة الفيلم الروائي القصير "ليلة حب" مع الفنانة نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.