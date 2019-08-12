تراند اليوم : رانيا يوسف تصدم الجميع بالظهور بفستان فاضح يظهر ملابسها الداخلية...

فاجأت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف، متابعيها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بنشر صور من جلسة تصوير حديثة ظهرت فيها بفستان فاضح يظهر ملابسها الداخلية.
وظهرت رانيا يوسف بفستان "بنفسجي" وهي جالسة وتظهر شبه عارية، حيث ظهرت حمالة الصدر الداخلية تحت الفتسان الشفاف، مما سبب صدمة لدى المتابعين.
وقال أحد المتابعين تعليقًا على الصور": جلسة التصوير القادمة ماتخلى ملابس بالمرة"، بينما كتب آخر:" يلا ي جماعة خلصوا موضوع احمد حسن وزينب والحقوا الترند بتاع رانيا يوسف".
وهاجمها متابعون بألفاظ نابية وشتائم، متهمين إياها بالتجرؤ في ملابسها بعد واقعة الفستان الفاضح، لإثارة الجدل بعد أن قامت فنانات أخريات بنشر صور جريئة، ما أدى انطباع لدى البعض أنهن في سباق من أجل التعري، حسب النشطاء.
— رانيا يوسف (@RaniahYousief)
My latest photoshoot 📸— رانيا يوسف (@RaniahYousief) August 12, 2019
Photography : mahmoud Ashour
Fashion designer soucha
Makeup artist : alaaeltonsy
Hair stylist mahmoud amer pic.twitter.com/0rlbwjVS0a