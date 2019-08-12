بإطلالة بنفسج.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صور إطلالتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و تألقت من خلالها بفستان باللون البنفسج. من خلالها بفستان باللون البنفسج. يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "مملكة إبليس"، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من غادة عادل، إيمان العاصي، أحمد داود، كريم قاسم، صبري فواز، خالد أنور، محمد جمعة، سلوى خطاب، محمد عادل. من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من غادة عادل، إيمان العاصي، أحمد داود، كريم قاسم، صبري فواز، خالد أنور، محمد جمعة، سلوى خطاب، محمد عادل. Advertisements

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