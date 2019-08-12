شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رانيا يوسف أيدول الجمال المصرى فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تخضع الفنانة رانيا يوسف، لجلسات تصوير تبرز جمالها الذى كثيراً ما يقارن مع الجمال المصرى الأصيل الممزوج بملامح الفتاة السمراء والتناسق الشديد للعيون التى تتوسط ملامح الوجه التى يتقارب ملامحها دائماً مع الجمال الفرعونى، وسرعان ما تسيطر على تريندات السوشيال ميديا عقب طرح جلسات تصويرها التى تشاركها عبر صفحاتها.

ونشرت يوسف مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصى، وهى ترتدى فستان "بنفسجى" اللون، وهى تجلس على "أرجوحة" داخل حديقة وفى الخلفية حمام سباحة.

وسرعان ما حظيت جلسة التصوير الجديدة على عشرات الآلاف من الاعجابات، ومئات التعليقات التى ركزت على الاشادة بملامح "يوسف" التى خطفت الأنظار.

جلسة التصوير التى خضعت لها "يوسف" للمصور " محمود عاشور، والفستان الذى ارتدته من تصميم " Fashion designer soucha"، والمكياج "علاء التونسي"، ومصفف الشعر "محمود عامر".

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وتشارك يوسف حالياً فى بطولة المسلسل الجديد "الآنسة فرح" الذى كان يحمل اسم "شكة دبوس" قبل تغييره، والعمل مأخوذ من فورمات أمريكى ومقرر عرضه على أكثر من جزء، وهو من إخراج أحمد الجندى وانطلق تصويره قبل أسبوعين ويشارك فى بطولته الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد الذى تقدم الشخصية الرئيسية فى العمل وهى "فرح"، إضافة إلى محمد كيلانى وعارفة عبد الرسول.





وفى سياق متصل تنتظر رانيا عرض مسلسلها "مملكة أبليس" الذى انتهت من تصويره قبل أسبوعين، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصى، خالد أنور، محمود الليثى، أسماء جلال، نانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.