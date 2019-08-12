كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 02:46 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس مقطع فيديو تحت عنوان ” عجل يسحل نبيل الحلفاوي على الأرض ” .
ويظهر بمقطع الفيديو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون الإمساك بعجل ليتم ذبح الأضحية ولكنهم يفشلوا في ذلك بسبب ثوران العجل عليهم .
وفي محاولات الإمساك به يظهر شخص يتعرض للسقوط على الأرض أكثر من مرة وظن الكثيرون إنه الفنان المصري ” نبيل الحلفاوي ” لوجود شبه كبير بينهما .
وجاء تعليق الفنان نبيل الحلفاوي على ذلك الفيديو وهوية الرجل الحقيقية عبر حسابه الرسمي على تويتر في مجموعة تغريدات نافيا علاقته بهذا الفيديو وقال : ” أخيرا حد اكتشف إن ده جزار ولابس تزلك الجزارين للي بيدبحوا ” .
وأضاف الحلفاوي في تغريدة له أيضا : ” ليس أنا الموجود بالفيديو بس الأكيد أنه أصغر مني بعشر سنين على الأقل عشان يفكر يشارك في حاجة زي دي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق نبيل الحلفاوي على فيديو سحله من عجل الأضحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.