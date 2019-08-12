بلاغ للنائب العام المصري ضد جينيفر لوبيز !!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - تقدم المحامي المصري ” سمير صبري ” ببلاغا للنائب العام المصري يوم أمس الأحد ضد مسؤولي حفل تنظيم الفنانة العالمية جينيفر لوبيز الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في مدينة العلمين الجديدة مع المطالبة بمنع دخولها الأراضي المصرية بسبب ملابسها ” العارية ” التي ظهرت بها خلال الحفل .

وقال صبري في تصريحات صحفية له وبيانا له : ” ملابس المطربة العالمية كانت شفافة وعارية وهي ضد العادات والتقاليد المصرية ” .

كما علق على موعد الحفل قائلا : ” موعد الحفل غير مناسب على الإطلاق نظرا للحادث الإرهابي الذي وقع خلال الأيام الماضية بالقاهرة وراح ضحيته عددا من المواطنين .. فضلا عن أن موعد الحفل جاء بالتزامن مع أيام العشر من شهر ذي الحجة ” .

وأضاف : ” مش معقول في ناس تبقى واقفة على جبل عرفات وناس بتحضر حفلة لفنانة أثارت الجدل بملابسها ” .

كما طلب صبري التحقيق مع وزيرات مصريات حضرن الحفل وهم : وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ” سحر نصر ” ووزيرة التخطيط ” هالة السعيد ” ووزيرة التضامن الإجتماعي ” غادة والي ” .

وظهرن مبتسمات مرتديات الملابس البيضاء في حين أن البلد في حالة حداد على شهداء معهد الأورام .

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