كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي أنباءا عن حدوث أزمة كبرى بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها امتدت إلى التشابك بالأيدي يوم أمس أثناء تواجدهم بقرية مراسي في الساحل الشمالي .
حيث بدأت الواقعة بحسب شهود عيان بتواجد أحمد عز مع مجموعة من أصدقائه في بهو فندق مراسي سيدي عبد الرحمن ليلتقي بشقيقة الفناة زينة والتي تدعى ” ياسمين ” بالصدفة في لوبي الفندق .
وتوجهت ياسمين إليه وبدأت بالهجوم عليه قائلة : ” أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة “.. وبالفعل خلعت الجزمة وألقتها في وجهه وحاولت التعدي عليه مما دفعه للتشابك معها وبدأ يوبخها صارخا عليها .
لتأتي زينة وتصرخ في وجهه وتوبخه وحاولت التعدي عليه بالضرب إلا إنه تصدى لها وقام بضربها حتى تصاعد الخناق بينهما ووصل إلى حد التشابك بالأيدي .
حتى تمكن الحضور من المتواجدين في المكان من فض التشابك بين الأطراف الثلاثة وتم استدعاء الشرطة وتحرير محضر بالواقعة .
كانت هذه تفاصيل خبر مشاجرة وتشابك بالأيدي بين أحمد عز وزينة وشقيقتها في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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