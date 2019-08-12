"منى فاروق تستعد لـتصوير فيلمها الجديد "جبر خاطر

تستعد الفنانة منى فاروق، لتصوير فيلمها الجديد "جبر خاطر"، وذلك بعد إنتهاء ازمتها الأخيرة مع المخرج خالد يوسف. نشر الفنان محمود فارس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه بالفنانة منى فاروق وعلق عليها: "حمدالله على السلامه انتظرو فيلمنا الجديد جبر خاطر. يذكر أن أخر أعمال الفنان، كانت فيلم "محمد حسين"، بطولة النجم محمد سعد، وعرض في عيد الفطر الماضي. قد يهمك أيضًا: - خالد يوسف يغادر الي باريس فور القبض علي مني فاروق وشيما الحاج - الفنانة مني فاروق تبدأ تصوير دورها في مسليل " قيد عائلي"

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