شاهد .. مراهقة مصرية تثير الجدل بمقطع فيديو خلال صلاة العيد

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر مقطع فيديو لفتاة مراهقة وهي تغني وسط المصلين خلال أدائهم لصلاة عيد الأضحى المبارك .

حيث تظهر الفتاة في الفيديو وهي تقوم بتسجيل مقطع الفيديو عبر تطبيق ” التيك توك ” الشهير وهي تغني على أنغام أغنية شعبية من أغاني المهرجانات وتقف وسط مئات المصلين الذين يؤدون صلاة عيد الأضحى وتتراقص والصلاة قائمة وتصور من يصلي خلفها وهي تغني بشكل إستفزازي .

وأثار مقطع الفيديو المتداول والذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين استنكروا تصرف هذه الفتاة واعتبروه تصرف غير لائق يبين عدم احترام الفتاة لصلاة العيد وللمصلين .

وانتقد بعض النشطاء الفتاة وجيلها معتبرين إنه لا يراعي العادات والتقاليد في المجتمع المصري ولا يعرف معنى الحياء ويبحث عن الشهرة فقط .

Advertisements

‎