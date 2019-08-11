صراع أفلام العيد يشتعل: من يفوز بين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد حلمي؟

انطلقت منافسة افلام العيد في مصر، حيث يخوض الممثل كريم عبد العزيز مواجهة صعبة أمام الفنان أحمد عز بعدما تراجعت إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" بمجرد طرح فيلم "ولاد رزق عودة أسود الأرض"، بينما لا يزال النجم أحمد حلمي خارج الاختبار حتى اللحظة لعدم طرح أحدث أفلامه "خيال مآتة" بكل القاعات المخصصة له، ويبحث فيلم "الكنز 2" عن إيرادات مناسبة تلائم قائمة نجومه محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري وروبي.

كريم عبد العزيز رفض التراجع أمام التقدم السريع لإيرادات فيلم "ولاد رزق عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، وقررت الشركة المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق 2" تجديد حماسة الجمهور لمشاهدة الفيلم مرة ثانية، وأعلنت عن طرح أول نسخة بتقنية 4D بداية من ليلة أول أيام عيد الأضحى، علما أن إيرادات الفيلم تراجعت من 29 إلى 19 مليون جنيه.

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وإياد نصار وهند صبري من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه بعد مرور خمس سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول حيث يتزوج الدكتور يحيى الذي يقوم بدوره كريم عبد العزيز من لبنى التي تمثل دورها نيللي كريم، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم" وفيه تدور أحداث الفيلم، حيث يتم التلاعب بحياته وتهديدات لأسرته، وبعد فترة يستعين الدكتور يحيى بحبوب الفيل الأزرق حتى يتمكن من استعادة تركيزه والسيطرة على الأمور والتمكن من حل الألغاز التي تواجهه.

ولاد رزق 2 .. أحمد عز يتقدم للصدارة

بثلاثة ملايين جنيه إيرادات أول يوم للعرض يعود أبطال فيلم "ولاد رزق" وبمقدمتهم النجم أحمد عز بعد 3 سنوات من تحقيق نجاح كبير في الجزء الأول، للبحث عن نجاح أكبر في الجزء الثاني الذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، من إنتاج وإخراج طارق العريان.

الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود، بمشاركة كريم قاسم ونسرين أمين وريم مصطفى وخالد الصاوي وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى، وتدور أحداثه في إطار الحركة والأكشن حيث يقوم أحمد عز ورفاقه بمغامرة جديدة، مع عدد من المجرمين المحترفين.

أحمد حلمي "خيال مآتة"

تسبب طرح فيلم "خيال مآتة" متأخرا في قاعات السينما المصرية بغياب النجم أحمد حلمي عن منافسة "ليلة العيد" ولكنه سيبدأ اختبار الإيرادات اليوم الأحد مع بداية أيام عيد الأضحى، ويعد الفيلم الممثل الوحيد لسينما الكوميديا وسط أفلام تصنف كلها ضمن نوعية سينما التشويق والإثارة.

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يشارك في بطولة الفيلم كل من منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسنى، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبوزهرة، وانتصار ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثين عاما من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم لارتكاب الجريمة.

الكنز 2.. هل يحقق نجاح الجزء الأول

بعد تأجيلات عديدة قررت الشركة المنتجة لفيلم "الكنز" طرح الجزء الثاني بعنوان "الحب والمصير" في موسم عيد الأضحى السينمائي خاصة مع عدم تقديم بطلي الفيلم محمد سعد ومحمد رمضان لأفلام جديدة، وتتواصل أحداث الجزء الثاني في إطار تاريخي وفقا لما انتهى إليه الجزء اﻷول في حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلى الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتنى رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى الكنز.

الكنز 2 من إخراج وقصة سينمائية شریف عرفة، وقام بتأليف السيناريو والحوار عبدالرحیم كمال، ویضم عدد ضخم من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمینة خلیل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكى، عباس أبو الحسن، عبدالعزیز مخیون، محیى إسماعيل، أحمد حاتم، بالإضافة للنجم أحمد مالك وسارة عبد الرحمن.



"أنت حبيبي وبس" خلطة السبكي

في الأعياد كان شباك التذاكر ينحاز دوما لما يعرف باسم "خلطة السبكي" وهي أفلام تقدم الكوميديا مع الأكشن بمشاركة نجم من نجوم الغناء الشعبي وراقصة معروفة، وهي خلطة تناسب أجواء المراهقين، ويطرحها السبكي مجددا عبر فيلم " أنت حبيبي وبس" لنجمي الغناء الشعبي محمود الليثي وبوسي والراقصة صوفينار، ولكن يصعب توقع نجاحها بمواجهة الثلاثي أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي.

الفيلم يشارك في بطولته محمد ثروت ومحمود الليثي وبوسي وهالة فاخر وصوفينار ومحمد محمود ومحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدري، وتدور أحداثه حول مطرب ومطربة يعملان بمهنة الغناء الشعبي، ويحدث تحول في حياتهما عندما يرثان ثروة مالية ضخمة قدرها 10 ملايين جنيه، ولكن بشرط أن يتزوجا.