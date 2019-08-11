أمير كرارة: أحضر لفيلم “بطل روما”.. وهذه حقيقة “كلبش 4”

متابعة بتجـــــــــــرد: نفى الفنان أمير كرارة، صحة ما يتردد عن تجهيزه جزءا رابعا من مسلسل “كلبش”، الذي قدم منه ثلاثة أجزاء حقق نجاحا واسعا على مدار السنوات الماضية.

وأوضح كرارة، أنه بصدد الاستقرار على مسلسله الجديد، في أعقاب العودة من إجازته الصيفية، التي يقضيها بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أنه بدأ عقد جلسات عمل من أجل التحضير لفيلمه الجديد، الذي سيحمل اسم “بطل روما”.

وأشار كرارة إلى أن الفيلم الجديد، يكتب السيناريو له الفنان محمود البزاوي، ويتولى إخراجه بيتر ميمي، موضحا أنه من المنتظر عقد جلسة مع فريق العمل للاستقرار على التفاصيل المتعلقة به، ومنها اختيار باقي فريق العمل من الفنانين، والنجوم.

يذكر أن أمير كرارة تصدر شباك تذاكر بدور العرض، خلال موسم عيد الفطر الماضي، بفيلم “كازابلانكا”، الذي شاركه في بطولته إلى جانبه غادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، والممثل التركي هاليت أرغنش، وشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.