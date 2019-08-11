إيمي سمير غانم: لن أتردد في طلب الطلاق من زوجي حسن الرداد في هذه الحالة -فيديو

هددت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بطلب الطلاق من زوجها الفنان حسن الرداد في حالتين فقط : الأولى التعنيف والثانية الخيانة الزوجية، وعبرت عن رغبتها بأنها لا تريد الحديث كثيراً عن موضوع العنف الأسري لأن حسن الرداد لطيف بطبعه ويحترم النساء، ووصفت ما يقوم به الرداد من مداعبات مع بعض المعجبات والفنانات ب”الفرفشة” وقالت أنها بعيدة كل البعد عن الخيانة.
أضافت إيمي خلال حوارها رفقة زوجها الفنان حسن الرداد مع الإعلامي نيشان في برنامج “توأم روحي”، أنها في حال تعرضها للضرب من زوجها فستطلب الطلاق فورًا دون نقاش، لأنه ليس من حق الزوج أن يضرب زوجته حتى وإن كانت مخطئة، مؤكدة أن الرداد ليس من هذه النوعية على الإطلاق.
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