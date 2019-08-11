هل يسبب ” الشاي باللبن ” الإصابة بالسرطان

كتب امير فتحي في الأحد 11 أغسطس 2019 12:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أقاويل حول أن الشاي باللبن قد يسبب الإصابة بالأورام السرطانية .
ونفى الدكتور ” حسين خالد ” وزير التعليم العالى المصري الأسبق ورئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات في حواره مع الإعلامي المصري أحمد مجدى في برنامج ” صباح البلد ” المذاع على قناة ” صدى البلد ” ما يتم تداوله بهذا الخصوص مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة .
وأفاد بإن تناول الشاي باللبن مفيد جدا للصحة .
كما أكد أنه يجب تناول المشروبات باعتدال مشيرا إلى أنه يجب عدم الإفراط فى شرب المنبهات عامة .
ونصح الدكتور حسين إلى ضرورة عدم الانسياق وراء كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة ما يخص الأمور الطبية حيث يجب اللجوء للمتخصصين .
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