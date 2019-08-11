دينا تغمس يدها في الدماء الأضحية

كتب امير فتحي في الأحد 11 أغسطس 2019 12:51 مساءً - نشرت الراقصة المصرية دينا صورة لها بعد ذبح أضحية العيد وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت دينا في الصورة وهي تطبع بصمة يدها على حائظ بعد ان عمستها بدماء الاضحية وعلقت قائلة: “صباح الفل وكل سنة وأنتو طيبين”.