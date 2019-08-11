منى فاروق تعود للتمثيل بعد قضية فيديوهات خالد يوسف الفاضحة

ظهرت الفنانة منى فاروق في كواليس تصوير فيلم "جبر خاطر" مع الفنان محمود فارس، في أول نشاط لها بعد الانتهاء من أزمتها الأخيرة والمشهورة بقضية "فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحية"، وإطلاق سراحها على ذمة التحقيقات.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت سابقا أنها لن تمنح منى وزميلتها شيما الحاج تصريحا بالعمل إلا بعد انتهاء القضية بشكل نهائي والحصول على البراءة.

وكان الفنان محمود فارس، قد نشر صورة تجمعه بـمنى فاروق على حسابه بموقع الفيس بوك وعلق عليها قائلا: حمدالله على السلامة.. انتظرو فيلمنا الجديد جبر خاطر، وابدى عدد كبير من متابعيه اندهاشهم من عودة منى فاروق إلي مواقع التصوير رغم أن ملف القضية لم يغلق بعد، خاصة وأن نقابة المهن التمثيلية أصدرت توضيحا سابقا أكدت فيه حذر التعاون مع منى وزميلتها بالقضية شيما الحاج لحين الحصول على البراءة بصفة نهائية.

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يذكر أن محكمة جنايات القاهرة استجابت لطلب الفنانة منى فاروق بالإعفاء من التدابير الاحترازية لقرارها السابق بإطلاق سراحها على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بفضيحة المخرج خالد يوسف، وأصدرت قرارا باستمرار إطلاق السراح مقابل كفالة 100 ألف جنيه، مع الغاء شرط المراقبة والمنع من السفر، ووجهت بعدم حبسها أكثر من 45 يوما على ضمة التحقيقات.



وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، قد وجهت لكل من منى فاروق وشيما الحاج تهم ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية، عقب انتشار فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة رجل لم تظهر ملامحه وقيل أنه المخرج خالد يوسف.