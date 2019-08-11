بالفيديو: لجين عمران وشقيقتها أسيل تحت شلال بكوريا

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو طريفاً سجل لها ولشقيقتها اسيل أثناء وجودهما في كوريا.

وظهرتا فيه وهما تقفان على ظهر سفينة وتحملان مظلتين أثناء المرور تحت شلال مطر اصطناعي. وتم تحذيرهما من التعرض للبلل، إلا أنهما أصرتا على الوقوف .

وعلقت لجين على الفيديو : ” أغتنم الفرصة وأستمتع بأبسط الأمور. في زيارتنا إلى كوريا أسيل وأنا قررنا نطلع رحلة في النهر. وأثناء الرحلة طلبوا من الجميع يدخل داخل السفينة لإن راح نمر تحت شلال أو مطر صناعي ” .

وأضافت: ” لكن أسيل وأنا حبينا نعمل شي مختلف وطلبنا مظلات من المسؤولين وقررنا نظل برا ونستمتع تحت المطر ” .