شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وياسر جلال ومحمد إمام فى عزاء طليقة أحمد السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء فى طليقة وأم أولاد الفنان أحمد السعدنى، المقام حاليا بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، التى وافتها المنية أمس، إثر تعرضها لأزمة قلبية بأحد مستشفيات أكتوبر، وحضر كل أمير كرارة ومحمد إمام وياسر جلال، ومحمود البزاوى وابنه، محمد جمعة، أحمد فهمى وهنا الزاهد، أسماء جلال، عمر متولى، فتحى عبد الوهاب، كريم محمود عبد العزيز وشقيقه محمد محمود عبد العزيز، محمد كيلانى، أيمن سلامة، إسلام جمال، هشام ماجد، أحمد صيام، المخرج أكرم فريد، المنتج وائل عبد الله، أشرف زكى، عمر شرقى، أحمد زاهر، شيكو، كريم فهمى.

وكان قد حضر كل من أحمد السقا، مى عز الدين، عزوز عادل، إيمى سالم، طارق صبرى، المخرج محمد سامى، محمد أنور، حمدى المرغنى، أوس أوس، المخرج أحمد خالد موسى، سوسن بدر، أحمد ثابت.

وكان قد شيع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ6 أكتوبر، حيث أدى مجموعة من الفنانين بمشاركة زوجها أحمد السعدنى، صلاة الجنازة صباح اليوم بمسجد سعاد كفافى.

يشار إلى أن أحمد السعدنى يستعد لتصوير مسلسل "شبر ميه" ويعد البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدنى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزأيه الأول والثانى عامى 2016 و2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وزكى فطين عبد الوهاب، وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة وسيف سيف.













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