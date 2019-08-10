بعد فضيحة الفيديوهات الجنسية.. منى فاروق تتحدى قرار نقابة الممثلين

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - قبل فترة قصيرة أخلي سبيل الممثلة ​منى فاروق​ بعد ان اتهمت بقضية بقضية “فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحية” واليوم قررت ان تعود الى نشاطها الفني واستعادت مسيرتها التمثيلية بعد انتهاء أزمتها وظهرت في كواليس تصوير فيلم “جبر خاطر” الى جانب الممثل محمود فارس.

لم يعرف حتى الان كيف تم السماح لها بالاستمرار في عملها التمثيلي علما أن نقابة المهن التمثيلية كانت قد أعلنت سابقا أنها لن تمنح منى و​شيما الحاج​ تصريحا بالعمل إلا بعد انتهاء القضية وحصولهما على البراءة فهل حصل هذا الامر أو أن منى تتحدى قرار النقابة؟