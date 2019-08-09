شاهد: أول ظهور للفنانة المصرية منى فاروق بعد أزمة الفيديوهات الجنسية

فاجأ الفنان المصري محمود فارس، جمهوره ومُحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركته في فيلم جديد مع الفنانة منى فاروق، والتي تسبّبت في إحداث ضجة إعلامية، بعد تسرب ”فيديوهات جنسية“ فاضحة لها مع المخرج خالد يوسف، حيث مكثت بالحبس مدة قصيرة، إلى أن تم الإفراج عنها.

ونشر ”فارس“ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل ”فيسبوك“، صورة له تجمعه بمنى فاروق، وعلّق عليها قائلًا: ”حمد لله على السلامة.. انتظروا فيلمنا الجديد .. جبر خاطر مع منى فاروق“، في إشارة إلى تجاوزها أزمة الفيديوهات الجنسية التي أبعدتها عن الأضواء.

وتعود واقعة الفضيحة الجنسية، إلى ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي، عندما أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بحبس الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام؛ بعد ظهورهما في فيديو إباحي.

وكانت محكمة مصرية قد قررت في 13 يونيو/حزيران الماضي، إخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج على ذمة قضية ”الفيديوهات الجنسية الفاضحة“، بعد قبول الاستئناف المقدم منهما على قرار حبسهما على ذمة القضية.