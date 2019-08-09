موعد عرض الجزء الثاني من لقاء ياسمين عبدالعزيز مع منى الشاذلي

بدأ الموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يبث على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إذ حلّت الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة على أولى حلقات البرنامج، أمس الخميس، في أول ظهور في

البرامج التليفزيونية بعد 17 عامًا من الغياب.شهد اللقاء العديد من التصريحات الجريئة لياسمين، حيث تحدثت عن بدايتها في مجال الإعلانات وكيف انتقلت منه للتمثيل، وكذلك عن حياتها الأسرية وانفصال والديها، ثم كواليس انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، وطبيعة علاقتهما حاليًا بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا. وكذلك أسباب مشاركتها في مسلسل "لآخر نفس" الذي أذيع في الموسم الرمضاني الماضي.يُبث الجزء الثاني في التاسعة مساءً، الجمعة، على شاشة قناة cbc.