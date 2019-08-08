نادين نجيم و قصي خولي معا من جديد

بدات النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم استعداداتها باكرا لموسم رمضان ٢٠٢٠ مع شركة " الصباح إخوان " التي اكد المنتج صادق الصباح انها الاكثر طلبا في المحطات العربية.

ومن المؤكد ان موسم 2020 سيشهد حضور نادين في المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل سيجمعها مجددا بالممثل قصي خولي، بعد نجاحهما في مسلسل " خمسة ونص " في رمضان الماضي.

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القرار النهائي لم يحسم بعد وأن الأمر قيد التداول بانتظار الأيام المقبلة وتطور النص الدرامي والذي على الأرجح أيضاً ان يكون من إخراج فيليب أسمر الذي أخرج مسلسل " خمسة ونص " في موسم 2019 .

إذا بات من الواضح أنه على أجندة شركة " الصباح إخوان " وبشكل مبدئي ثلاثة أعمال درامية للموسم الرمضاني المقبل أولها " الهيبة 4 " و ثانيها مسلسل يجمع النجمين معتصم النهار و ستيفاني صليبا وهو الأمر الذي انفرد به " سيدتي نت " في وقت سابق فهل يكون العمل الثالث من بطولة قصي و نادين ؟ .