رانيا يوسف تُطل بالنقاب في "ليلة حب"

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""الخليج 365"" من بيروت: بعد الجدل الكبير الذي أثارته الممثلة رانيا يوسف بفستانيها المكشوفين، فاجأت الجمهور بإطلالتها الجديدة بالنقاب على الصورة الرسمیة للملصق الدعائي لفیلمھا الجديد بعنوان "لیلة حب" الذي تدور قصته حول مجموعة أقارب يلتقون بعد فراقٍ دام لأكثر من عقد من الزمن، لیكتشفوا أن حیاتھم وشخصیاتھم اختلفت تماماً عن بعضهم البعض، لتتابع الأحداث بين الإثارة والتشويق.

يشار إلى أن العمل ينتمي لنوعیة الأفلام القصیرة، وسيشارك في مھرجان "Aarhus Arab Film Festival".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.