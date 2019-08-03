راغب علامة التقى نانسي عجرم و”ذا فويس” ثالثهما

Aug 03, 2019
التقى كل من النجمين اللبنانيين راغب علامة ونانسي عجرم صباح اليوم اثناء تواجدهما في تونس، حيث من المتوقع ان تحيي الاخيرة حفلة فنية في “بنزرت” الليلة، بينما سيحيي السوبرستار حفلاً فنياً ضمن مهرجان قرطاج الليلة أيضاً.
وانتهزت “عجرم” المناسبة وهنأت “علامة” على عودته الى لجان التحكيم من خلال برنامج “ذا فويس – احلى صوت” بصيغته العربية، حيث شهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد.
وبدأت محطة MBC مطلع شهر آب/اغسطس تصوير الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس”، على أن يتبعه تصوير “ذا فويس كيدز” و “ذا فويس – سينيور”.
نانسي سبق وشاركت في الموسمين الاولين من “ذا فويس كيدز” في عام 2016 فازت باللقب اللبنانية لين الحايك، وفي عام 2017 فاز المغربي حمزة لبيض.
ولم تضح حتى اللحظة الخريطة النهائية لـ لجنة “ذا فويس كيدز” في ظل الحديث عن بقاء نانسي عجرم وتامر حسني في اللجنة والمفاوضات جارية بحسب “الأخبار” بين حسين الجسمي أو ماجد المهندس للحلول مكان كاظم الساهر الذي أعرب في عدة لقاءات سابقة عن نيته الانسحاب من البرنامج.
نذكر ان نانسي سبق والتقت مع راغب في لجنة تحكيم برنامج “اراب آيدول” وكان الانسجام واضحا بينهما.
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