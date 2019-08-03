فن ومشاهير

منه عرفة تفاجئ جمهورها.. متزوجة ولديها طفل وترد على انتقاد ملابسها المثيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت فى الأذهان كونها الطفلة التى لا تتعدى بضعة سنوات، صاحبة الملامح الطفولية، والروح المرحة، فساعدها ظهورها الأول سينمائياً بجوار أحد أهم الممثلين فى ذلك الوقت "الفنان أحمد حلمى"، فى انتشار شعبيتها بشكل كبير، "منة عرفة" التى نجحت فى بسط شعبيتها فى قلوب الجماهير من ضحكتها التى تميزت بها دائماً فى ظهورها المعتاد.

صدمة كبيرة سببتها "عرفة" لجمهورها أمس، بعد تصريحاتها التى كانت بمثابة الصاعقة على المشاهدين، بعد أن كشفت عن زواجها لأول مرة، وأن لديها طفل، وأنها لم تعد الطفلة التى تركزت فى أذهان الجمهور، فهناك ما يقارب الـ 13 عاماً منذ ظهورها الأول فى فيلم "مطب صناعى".

 

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وردت "عرفة" على منتقديها بسبب ملابسها الجريئة، مشيرة إلى أن غالبية الصور التى يتم نشرها تكون جلست تصوير تابعة لأغلفة المجلات، التى تكون صاحبة قرار إظهارها والتحكم فى ملابسها والمكياج، وأنها لم تقصد أبداً الظهور بشكل مثير، وأنها الآن "أم" لطفل.

وتشارك عرفة حالياً فى بطولة مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى، محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكى، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ونورهان، ومن إنتاج سينرجى، ومن المقرر عرضه نهاية أغسطس الحالى أو بداية شهر سبتمبر المقبل.

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