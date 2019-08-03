تراند اليوم : بعد إغلاق قضية الفستان الفاضح.. رانيا يوسف تعود لإثارة الجدل بملابس جريئة...

بعد أيام قليلة من قرار النيابة بحفظ التحقيق في القضية المعروفة إعلامية بـ"الفستان الفاضح" للفنانة المصرية رانيا يوسف، عادت الفنانة لإثارة الجدل بالظهور بملابس جريئة.

وظهرت رانيا يوسف مرة أخرى بالهوت شورت أثناء قضائها إجازتها الخاصة.

وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة مثيرة كعادتها، وارتدت شورت أسود قصير، وغطاء أمامي أبيض مفتوح عند منطقة الظهر وبعض الإكسسوارات.

وشاركت يوسف جمهورها الصور الجديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أستمتع بالمساء، فهو يساعدني على التفكير ويخفف من التوتر".

وحظيت إطلالة رانيا على جدل واسع بين رواد مواقع التواصل وجاءت أغلبها ناقدة وذكروها بواقعة البطانة ووصفوها بتعمد الإثارة والجدل وعدم احترام التقاليد.

على الجانب الآخر، تستعد رانيا لبدء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الآنسة فرح"، والمقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

