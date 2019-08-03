خاص- ماغي بوغصن: هذه أفضل بطلة مثلّت مع تيم حسن في “الهيبة”

في الوقت الذي تغيب فيه الممثلة ماغي بوغصن عن التواصل مع جمهورها عبر المنصات الاجتماعية بعد ان خضعت صباح الاثنين، 22 تموز الفائت، لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حميد من الدماغ، حيث تكللت العملية بالنجاح والاطباء يتابعون حالتها الصحيّة عن كثب.

عرضت قناة “لنا” حلقة جديدة من برنامج “أكلناها” من تقديم الممثل باسم ياخور، كانت قد صورت في السابق مع ماغي بوغصن التي أطلت كالعادة بعفويتها وطاقتها الايجابية.

ماغي أضفت جواً رائعاً خلال الحلقة حيث عبّرت عن حبها للنجمة نجوى كرم وغنت لها “ورود الدار”. كما جمعها ديو غنائي مع باسم ياخور، وقدما سوياً على المسرح “مين حبيبي انا”.

في سياق الحلقة، ردّت ماغي على مجموعة من الاسئلة منها أنها قالت في لقاء تلفزيوني “انها امرأة في زلزال سقط فيه الكثير من الناس المحيطين بها؟

أشارت ماغي ان الكثيرين سقطوا ولكنها لن تسمي كي لا تؤذيهم أكثر لأن الحياة دائماً تعطي فرصاً والإنسان الذي يخطئ يستطيع ان يعود عن هذا الخطأ ولكن على الاكيد لن يعودوا الى حياتها ومن بينهم زملاء في المهنة وايضاً هناك اصدقاء.

لكن ماغي لم تسمي أي إسم واضطرت ان تأكل الطبق الذي أمامها.

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ورداً على سؤال حول تصنيف من شاركها بطولة افلامها السينمائية من الأفضل الى الأسوأ بين يورغو شلهوب وكارلوس عازار وظافر العابدين.

أكدت ماغي ان الثلاثة نجحت معهم في بطولة افلامها السينمائية، حيث حققت الاعمال ارقاماً عالية في لبنان والعالم العربي.

لكن ماغي لم تجِب من الأفضل بينهم وأضطرت ان تأكل الطبق الذي كان أمامها.

ورداً على سؤال حول رأيها من كانت أفضل بطلة مع النجم تيم حسن في مسلسل “الهيبة” بين نادين نسيب نجيم ونيكول سابا، شددت ماغي ان كل شخص لديه عمله وتميزه ولكن الجزء الاول من “الهيبة” فرض حالته ولا شك في أن نيكول لديها شيئاً مميزاً ولكن نادين ن. نجيم كان لها “وهرتها” في الهيبة.

ورداً على سؤال حول أنها مسيحية متزوجة من رجل مسلم على الشريعة الاسلامية فما هو القرار الذي يملكه الرجل المسلم يخوفها أكثر حيث اجابت “الطلاق بكلمة انت طالق” أو “حقه بتعدد الزواج بحسب الشرع”، اختارت ماغي الطلاق.

نتمنى أن تعود ماغي الى نشاطها الفني بعد الأزمة الصحيّة التي مرّت بها وأن تعود الى جمهورها الذي اشتاق لها ولإبتسامتها.