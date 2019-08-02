محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة جريئة ومميزة، وارتدت جوب أسود قصير، وبدى لامع، وعلقت على الصور قائلة: "أستمتع بالمساء، فهو يساعدني على التفكير ويخفف من التوتر".
يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف بـ"شورت" في أحدث جلسة تصوير: "أستمتع بالمساء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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