رانيا يوسف بـ"شورت" في أحدث جلسة تصوير: "أستمتع بالمساء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة جريئة ومميزة، وارتدت جوب أسود قصير، وبدى لامع، وعلقت على الصور قائلة: "أستمتع بالمساء، فهو يساعدني على التفكير ويخفف من التوتر".

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.