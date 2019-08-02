شاهدوا.. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بإطلالتها المثيرة على البحر

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 03:51 مساءً - كعادتها في إثارة الجدل حول إطلالاتها، تألقت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، فى عدة صور نشرتها خلال قضائها إجازتها الصيفية على البحر، وظهرت مرتدية كاش مايوه باللون الفوشيا والتايجر, ووضعت تاتو على رجلها.

كما تألقت رانيا بارتداء شابوه أوف وايت ونظارة شمس سوداء، وابتعدت عن وضع المكياج وشعرها منسدل على كتفيها، مع ارتداء برنيطة رقيقة كاشفة عن ساقيها لتشعل التعليقات من جمهورها ومتابعيها الذين وصفوها بأنها جميلة ومثيرة حتى بدون وضع مساحيق.