شاهدوا حليمة بولند في المطار بكنزة كاشفة للبطن والصدر.. وتتعرض لانتقادات لاذعة

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 03:51 مساءً - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد نشرته الإعلامية الكويتية حليمة بولند على حسابها على “سناب شات” مع التعليق “ما شاء الله تبارك الرحمن” وظهرت فيه أثناء سيرها في أحد المطارات.

وبدت في المقطع مرتدية ملابس صيفية حيث اختارت كنزة كاشفة للبطن والصدر مع تنورة طويلة. وأضافت إلى اللوك قبعة من القش ونظارات شمسية.

وتداول المقطع عدد كبير جداً من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وتعرضت على إثره بولند لموجة من الانتقادات اللاذعة التي وصلت إلى حد الشتائم والأوصاف النابية.

كذلك استعادته الإعلامية الكويتية مي العيدان من خلال حسابها الخاص على التطبيق حيث حقق أكثر من 98 ألف مشاهدة.

وتعليقاً عليه كتبت: “من سناب حليمة بولند. هدكم من الصورة اللي ضحكنيماشاء الله تبارك الرحمن. أبي أفهم شنو أهو اللي تبارك الله عشان نفهم فقط”.