!في أول لقاء تلفزيوني لها بعد ١٧ سنة.. ياسمين عبد العزيز ترتدي فستان رانيا يوسف.. هذا ما اضافته ليصبح محتشماً

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 03:51 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على “إنستغرام”، صوراً التقطت لها أثناء حلولها ضيفة على حلقة ستعرض لاحقاً من برنامج “معكم منى الشاذلي”.

ولفتت الأنظار بإطلالتها حيث اختارت فستاناً موقعاً من علامة Dolce & Gabbana مزيناً بنقشتي الورد الجوري والنمر.

وأذهل خيارها الكثير من المتابعين وحققت إحدى الصور أكثر من 271 ألف إعجاب. وكشفت جولة على عدد من المتاجر الإلكترونية أن سعر الفستان يصل إلى 1711 دولاراً.

وتنبه بعض رواد الحسابات التي أعادت نشر الصور إلى أنه الفستان نفسه الذي اختارته الفنانة المصرية رانيا يوسف في وقت سابق.

ومن خلال مراجعة التصميم الاساسي يبتبين أن ياسمين أضافت إليه قطعة من الدانتيل عند منطقة الصدر.

وذكر موقع “اليوم السابع” أن الممثلة تطرقت خلال الحلقة الى مواضيع مختلفة منها احتمال استعدادها للزواج مجدداً اضافة إلى أعمالها الفنية.



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