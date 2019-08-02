خاص- هذا ما حصل مع اصالة على مسرح صلالة السياحي

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري ثالث ليالي مهرجان صلالة السياحي.

اعتلت أصالة المسرح على انغام الموسيقى والرقصات التراثية . وقبل أن تبدأ بالغناء شبهت نفسها بصلالة وشكرت العمانيين على استقبالهم لها، وبدأت بالغناء باقة منوعة من أغانيها الجديدة والقديمة حيث تفاعل الجمهور معها بشكل كبير مرددين معها الاغاني.

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ارتدت أصالة فستاناً طويل الذيل وكان ثقيلاً مما قيد حركتها على المسرح.

وكان لافتاً خلال الحفلة حصول عدة اخطاء كالانتظار بين أغنية وأخرى وقتاً أكثر من اللازم، أيضاً طلب اصالة تعديل مكياجها على المسرح بالاضافة الى استمرارها في طلب شراب جوز الهند أكثر من مرة ولكن على الرغم من ذلك إلا أن حفلها تكلل بالنجاح والحضور الجماهيري الملفت .

في الختام وقبل ان تغادر المسرح شكرت إدارة المهرجان والجمهور الذي حضر ووصفت الليلة بأجمل ليلة .

بقلم: Tafool Alamre