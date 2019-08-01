شيرين عبد الوهاب سافرت استعدادا للولادة

أكدت مصادر مقربة من الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب صحة ما تردد من اخبار خلال الفترة الماضية حول حمل شيرين وتواجدها خلال الفترة الحالية في الولايات المتحدة الامريكية استعدادا لوضع مولودها الجديد، ويرافقها اثناء اقامتها زوجها وابنتيها مريم وهنا.



الجدير بالذكر أنه تردد خلال الايام الماضية أنباء تفيد حمل شيرين خاصة بعد ظهورها مع زوجها في صورة وهو يحتضن بطنها، لكن حسام نفى صحة هذا الخبر، لكن المصدر المقرب من شيرين أكد أنها لم تكن تعلم بحملها حتى بداية شهر رمضان الماضي.

على جانب آخر كانت بعض المواقع الصحفية قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن إصابة شيرين بمرض خطير وسفرها الى لندن من أجل العلاج، لكن شقيقها محمد عبد الوهاب نفي ذلك عبر حسابه على موقع التدوينات تويتر وأكد أنها بصحة جيدة وتستمتع بإجازاتها مع بناتها.

شيرين انجبت ابنتيها في أمريكا للحصول علي الجنسية

يشار الى ان شيرين كانت قد أنجبت ابنتيها مريم وهنا من زوجها السابق محمد مصطفي في الولايات المتحدة الامريكية للحصول على الجنسية الامريكية، مما جعلها تكرر هذه الفكرة مع طفلها المقبل.

واجهت شيرين الفترة الماضية اتهامات بسب مصر في حفلاتها السابقة، مما عرضها لوقفها عن الغناء حتى ينتهى نقابة المهن الموسيقية معها، وبعد التحقيقات عادت شيرين للغناء من جديد.

