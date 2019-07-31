شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تصور "الآنسة فرح" بعد تغيير اسمه من "شكة دبوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة رانيا يوسف تصوير مسلسلها الجديد "الآنسة فرح" الذى كان يحمل اسم "شكة دبوس" قبل تغييره، والعمل مأخوذ من فورمات أمريكى ومقرر عرضه على أكثر من جزء، حيث التحقت رانيا بالتصوير بعد عودتها إلى القاهرة حيث كانت متواجدة خارج مصر لقضاء إجازتها الصيفية.

المسلسل من إخراج أحمد الجندى وانطلق تصويره قبل أسبوعين ويشارك فى بطولته الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد الذى تقدم الشخصية الرئيسية فى العمل وهى "فرح"، إضافة إلى محمد كيلانى وعارفة عبد الرسول، حيث قرر مخرج العمل أحمد الجندى البدء فى المشاهد بأسرع وقت خاصة أنه مرتبط بفيلم مع كريم عبد العزيز خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل تنتظر رانيا عرض مسلسلها "مملكة أبليس" الذى انتهت من تصويره قبل أسبوعين، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصى، خالد أنور، محمود الليثى، أسماء جلال، نانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.

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