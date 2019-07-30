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وفاة الممثلة السورية راما شاهين اثر تعرضها لحادث سيرر مروّع

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:51 مساءً - توفيت الممثلة السورية ​راما شاهين​ عن عمر يناهر 18 عاما اثر تعرضها لحادث سير مروّع أثناء توجهها الى بيروت برفقة مجموعة من الاصدقاء، وقد تم نقل الفقيدة الى احدى مستشفيات دمشق لتتلقى العلاج، الا انها فارقت الحياة على الفور.


وكانت عائلتها قد نعتها قائلة: “بمزيد من الحزن والأسى، تنعي إليكم أسرة الممثلة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا و دول اوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعاً بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فراقت دنيانا اليوم.
وتابع: (كما ترجو أسرة الفنانة راما من كل جمهورها عدم الرد على أي من الصفحات التي تنتحل إسمها والتبليغ عنها لأن هدفها تشويه ما تركته فنانتنا من صورة جميلة في أذهان متابعيها. للفنانة الراحلة الرحمة ولنا ولكم

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الصبر والسلوان. أسرة الفنانة راما شاهين)
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