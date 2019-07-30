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تراند اليوم : ياسمين عبدالعزيز تظهر بفستان رانيا يوسف يسبب موجة جدل...

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في أول ظهور إعلامي للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بعد غياب عن اللقاءات التليفزيونية اختارت فستانا أنيقا، ولكن ظهرت به من قبل الممثلة .
وكانت الممثلة رانيا يوسف ظهرت بنفس الفستان في حفل خاص في إبريل 2019، ولكن ياسمين أضافت ارتداء Top من الدانتيل.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا، وسخر البعض من ظهور ياسمين عبدالعزيز بنفس الفستان الذي ظهرت به من قبل رانيا يوسف وسخر البعض منها، خاصة أن الفستان ضيق وقصير لأسفل الركبة.


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مني الشاذلي 🔥🔥💥💥

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Jul 28, 2019 at 4:30am PDT

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