براد بيت يفشل في اختبار قيادة! – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: من الصعب التخيل أن واحدا من أكبر نجوم هوليوود، قد يكون سائقا غير محترف ناهيك أن يكون سائقا سيئا، لكن اللقطات التالية توثق فشل “براد بيت” في أحد اختبارات القيادة.

في مقطع الفيديو القصير، كافح “براد بيت”، 55 عاما، لتحويل سيارة صغيرة حول الشوارع الضيقة في بيفرلي هيلز فيما يُعرف باسم حركة “three-point turn” أو قيادة الدوران ثلاثي النقاط.

هذه الحركة هي الطريقة المعتادة لتحويل السيارة لمواجهة الاتجاه المعاكس في مساحة محدودة، باستخدام التروس الأمامية والخلفية، يتم ذلك عادةً عندما يكون الطريق ضيقًا جدًا، وهذه المناورة أمر شائع في اختبارات القيادة.

التقط مقطع الفيديو للممثل الحائز على الأوسكار في موقع تصوير فيلمه الجديد “ذات مرة في هوليوود” “Once Upon A Time In Hollywood”، وشوهد “براد” يقود سيارة فولكس فاغن كارمان غيا موديل عام 1960، مع معدات تصوير متصلة بالجزء الخلفي وجانب السيارة.

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بينما يحاول نجم هوليوود القيام بهذه الحركة، اضطر إلى الذهاب والإياب 4 مرات من أجل الخروج من الشارع الضيق، وفي لقطة أخرى، اضطر واحد من طاقم العمل إلى القفز في السيارة لمساعدته في توجيه حركة القيادة، بينما شوهد عامل ثان يمليه التوجيهات.

وصدر فيلم “ذات مرة في هوليوود” في أواخر الأسبوع الماضي، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو بجانب براد بيت، ومارغو روبي، داكوتا فانينغ، كورت راسل، آل باتشينو، الراحل لوك بيري، لينا دونام، تيموثي أوليفانت، مارغريت كولي، رومر ويليس، ومن إخراج كوينتن تارانتينو.