خاص- كاظم الساهر الأول في استفتاء “الخليج 365”

Jul 25, 2019 فاز القيصر كاظم الساهر في استفتاء موقع “الخليج 365” عن اغنيته “المتمردة” التي اطلقها مؤخراً. وضمن استفتاء اطلقه الموقع للتصويت على الأغنية المفضلة ضمن توب 10 احتلت اغنية “المتمردة” المرتبة الاولى، اما المرتبة الثانية كانت من نصيب الفنان محمد عساف بأغنية “الخليج 365”. وحصدت أغنية “المتمردة” نسبة وصلت الى 56.87%، فيما حصدت اغنية “الخليج 365” نسبة وصلت الى 25.91% فيما توزعت النسب الباقية على الاغنيات الثمانية وهي: ناصيف زيتون – تكّة هشام الحاج – ما حبيتني زياد برجي ومايا دياب – خسرنا بعض Advertisements نجوى كرم – ملعون أبو العشق فرقة أدونيس – ما بتمنالك عاصي الحلاني – اضحكي مجد موصللي – تكرم مروان الشامي ونانسي نصرالله – شو هالحلا عليكِ نذكر ان اغنية “المتمردة” من كلمات كريم العراقي، الحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل. وطرحها القيصر بتاريخ 2 حزيران الفائت. نشير أن موقع “الخليج 365” قد أطلق استفتاءً جديداً ضمن توب 10 للتصويت اضغط هنا







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